Adalet Peşinde Aileleri Platformu’nun Adalet Bakanlığı önündeki eylemi sürüyor: 'Sarayınıza da gelir, mücadelemizi orada da sürdürürüz'

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı ve diğer deprem davalarında yaşanan sorunları, Adalet Bakanlığı önünde 4. gününde protesto etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında, sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in 8 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilmesine, Başsavcılığın ve ailelerin yaptığı itirazı reddetti.

ALANA POLİS BARİKATI KONDU

Platform Sözcüsü Döne Kaya’nın 4 gün önce başlattığı oturma eylemi alanına bugün polis barikatı konuldu. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yakınlarını kaybeden aileler de eyleme destek verdi. Depremde yakınlarını kaybedenler, “Afet değil katliam, adalet istiyoruz”, “Katilleri koruma” ve “Sesimizi duyan var mı” yazılı dövizler taşıdı.





‘BAKAN GÜRLEK GEREKÇELENDİRSİN’

Platform Sözcüsü Kaya, gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Kaya, Ezgi Apartmanı kararının örnek bir karar olduğunu, 6 Şubat deprem davalarının çoğunda sürecin böyle işlediğini belirterek; “Biz ısrarla kaçacaklar dediğimiz halde bu insanlar denetimli serbestlikte. Taleplerimiz şu: Öncelikle Bakan Gürlek’in Ezgi Apartmanı’nın kararını eski bir savcı ve şu anda bir bakan olarak gerekçelendirmesini istiyoruz. 876 yılla iddianamesi yazılıp mütalaası verilen dosyaya nasıl 8 yıl ceza verilir ve daha önce kaçmış bir sanığa denetimli serbestlikle salarsınız? 6 Şubat deprem davalarında denetimli serbestlikte olan tüm sanıkların tutuklu bir şekilde yargılamalarının devam etmesini istiyoruz. Nasıl ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere daha sonraki diğer belediye başkanları, Deniz Göktaş tutukluysa insanları katleden, 53 bin insanı öldüren sanıklar da denetimli serbestlikte olmamalı” dedi.

‘AFAD HİÇBİR YARGILAMADA YER ALMIYOR’

6 Şubat deprem davalarında soruşturmada adı geçen tüm kamu görevlilerinin izin beklemi şartı olmaksızın yargılamaya dahil edilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan tek bir belgenin çıkmasını istediklerini aktaran Kaya; “Bu evrakın bütün adliyelere de gönderilmesini bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Biz belediye başkanlarının, yardımcılarının, çevre şehircilik il müdürlüklerinin ve bakanlığın, Sağlık Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da yargılamaya dahil edilmesini istiyoruz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar da gitmiyoruz. Bu deprem bilinen bir depremdi. Devletin kurumunun kendi hazırladığı raporda bunlar sayfa sayfa yazıyor ve şiddetinde senaryo hazırlıyorlar, bu yüzden herkes hesap vermek zorunda. Ayrıca şu an yapılan yargılamalar yıkılan binanın daha önceki sürecinde bulunan kişiler. Bir de deprem anı var. Buna ilişkin hiçbir yargılama yapılmıyor. Koordinasyonsuzluğa neden olan AFAD hiçbir yargılamada yer almıyor. Davalarda cevap olarak ne deniyor biliyor musunuz? ‘Mükemmel bir iş çıkardık, eksik değildik, her yere yetiştik.’ Her yere yetiştiyseniz 53 bin insan niye öldü? Hatay’da Doktor Cüneyt 3 gün yaşayıp, 4. gün neden öldü? Deprem mi öldürdü onu? Hayır AFAD, sen o doktoru çıkaramadığın için öldü. Bunlar hesap vermiyor” diye konuştu.





‘PROBLEMLİ BİR BİNA NASIL AFFEDİLİR’

“Hatay Eğitim Hastanesi, İskenderun Hastanesi’nin çürük olduklarını Sağlık Bakanlığı, yöneticiler herkes biliyordu. İşletmeye devam etmesine müsaade ettiler. Bile bile hastanede insanları öldürdüler. Bu yüzden hesap vermek zorundalar” diyen Kaya; “Deprem anında yaşananlar nedeniyle hesap verilmedi. Biliyorsunuz benim yaşlarımda bir kız çıkartılıp ailesi ambulansa koydu. Güvendi, devletin hastanesi dedi. Ama ne oldu? 1,5 yıl o ambulansın nereye gittiği bilinmedi. Sonra DNA eşleşmesiyle bulundu, ölmüş ve defnetmişler. Aileye hiçbir bilgilendirme yapılmamış, 1,5 yıl sonra. Enkazdan sağ çıkarılıyor, devletin ambulansına konuluyor, ama ambulans nereye gitti? Çıkarılan 8 imar affından faydalanan kaçı 6 Şubat depreminde yıkıldı? Kaçında kaç insan öldü? Ben size söyleyeyim bir tane. Malatya Garden Rezidans. Cumhurbaşkanı’nın imar barışı diye pazarladığı, imar affından yararlanmış ve 6 Şubat depreminde yıkılıp insanları öldürmüş. Bunların hesabı sorulmuyor. Problemli bir bina nasıl affedilir. Hadi affettin sorumluluğu al” ifadelerini kullandı.

‘MADO’NUN SAHİBİNİ NATO ZİRVESİ’NİN ÖNÜNE GETİRDİNİZ’

Tüm kamu görevlililerinin ve bakanlıkların sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Kaya; “Ulaşamadığımız bu adalet bir 4 yıl, 10 yıl daha giderse sarayınıza da gelir, mücadelemizi orada da sürdürürüz. Çünkü söz verdiniz; halkıma bunu yapan hesap verecek diye. Vermedi. 8 yıl hesap değil; berrat, serbest bırakmalar, denetimli serbestlikler hesap değil. Ne yapıyorsanız yapın 6 Şubat’ın hesabını verin. NATO döneminde taşkınlık çıkaracak diye düşündüğünüz, şüphe ettiğiniz herkesi içeri aldınız, 6 Şubat depreminde Manolya Sitesi altında tadilat yapan MADO’nun sahibini NATO Zirvesi’nin önüne getirdiniz, dondurma yedirdiniz misafirlerinize. Adaletiniz bu mu? Buysa bu deyin, biz de gereken diğer süreçlere devam edelim. Çözemiyoruz deyin, biz AYM’ye gidelim” dedi.





‘BENİM EVLADIM KATLEDİLDİ’

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 18 kişiye mezar olan Akerman Apartmanı’nda 34 yaşındaki avukat oğlu Mustafa Torun’u kaybeden Salman Torun da gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Torun; “Akerman Apartmanı 4-5 yıllık bir apartmandı. Bu apartmanda 18 kişi katledildi. Benim dışımda da davasını takip eden kimse yok. Çünkü kimse güvenmiyor. Biz niye şimdi Adalet Bakanlığı’nın önünde adalet arıyoruz? Adalet, o adalet saraylarındaki salonlarda aranması gerekiyor. Akerman Apartmanı 2010 yılında ruhsat alıyor. Ruhsatta bir zemin, üst kat dükkan, bir de üstünde bir yapı daha var. Ondan sonra 2016 yılında imar affıyla beraber üç kat daha yapılıyor. Ve burada statik yok, o yok, bu yok. Ve bu bina depremin ilk saniyelerinde yıkılıyor. Benim canım, ciğerim, evladım Avukat Mustafa Torun katledildi. O binada yapı denetimci inşaat devam ederken kaçıp gidiyor” dedi.

‘BİZ ADALET İSTİYORUZ, HEPSİ BU’

“MTA 225 tane yeni canlı fay hattı tespit etti. Diğerleri de var. Diyoruz ki; önemli olan deprem olmadan tedbir alabilmektir” diyen Torun; “Deprem olduktan sonra siyasiler geldi gezdi çakarlı arabalarıyla, gariban polislerin denetiminde... Benim evladımı korumayan devlet, yüzlerce güvenlik görevlileriyle geziyor. Niye geziyorlar? Yani benim evladımın canı onlardan kıymetsiz değildi. Niye benim evladımın canını koruyamadılar? Bina aynen baklava dilimi gibi üst üste çöktü anında. O bölgede başka yerlerde de binalar ağır hasar gördü ama ölümlü değildi. Bizim davada ben bilirkişilik yaptığım için biliyorum. Bilirkişilik hiçbir şey yok. Niye? Yapı denetimci kaçıyor. Niye kaçıyor? Demek ki projesine göre işler gitmiyor. Herkese müteahhitlik dağıtıyorlar. Bu ne biçim iş? Bu ülkede herkese müteahhitlik verilir mi? Bizim canlarımız gitti canlarımız. Biz terör estirmiyoruz. Estirmeyeceğiz. Biz bu ülkenin insanıyız. Evladım belki birkaç sene sonra burada daire başkanı olacağına, bakan olacağına ben gidip Pazarcık’ta kendi köyünde Salmanepek’te evladımın taşlarını seviyorum. Şurada aileler geçince canım yanıyor. Ama hiçbir şey yok. Sayın Bakan. Biz adalet istiyoruz, hepsi bu. Başka hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİZLERİ BEZDİRMEK VE YILDIRMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR’

Depremzedelerin bakanlık öündeki nöbetine, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinde, dere yatağına kaçak olarak inşa edilen “Sisli Vadi” bungalov tesislerinde kızı Mihriban Bağışlar ile doktor damadı Selman Bağışlar’ı kaybeden anne Safiye Yaşar da katıldı. Yaşar; “Adalet aramak için buradayım. Bundan sora nöbette kalacağım ta ki Adalet Bakanlığı bize randevu verip, randevular neticesinde dosyalarımız incelensin istiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Sevindiğim tek bir konu var artık insanlar yitip giden evlatları ve yakınları için adalet arıyorlar ve bunlar için platformlar da var. Benimle gelemeyen Sisli Vadi ailelerinin hepsinin selamlarını ve desteklerini getirdim. Sisli Vadi cinayetinde bizim dosyamız Yargıtay’a geldi. Yargıtay da usule aykırı bulundu ve usule bakılmadan esasa girilmedi. Esasta birçok problemler var fakat mahkeme tekrar usule aykırı bir şekilde yine karar verip yine Yargıtay’a geldi. Bizleri bezdirmek ve yıldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sayın Bakanımıza sözünü hatırlatıyorum; ‘Adalete ihtiyacı olan herkes gelsin.’ Ben bakan olduğu günden itibaren geldim fakat bir türlü randevu alamadım. Kendisinden bir randevu bekliyoruz. Adalet Arayan Aileler Platformu, Sisli Vadi, Deprem, Kartalkaya, Dilovası, Gayrettepe ve İliç bunlar emsal ve Türkiye’ye mal olmuş davalardır ve vicdanları yaralıyor. Geç gelen adalet adalet olmaz; zulüm olur. Bizler adalet bekliyoruz” dedi.