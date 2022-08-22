Adana Barosu avukatlarından adliye önünde 'ücret tarifesi' eylemi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:36

Adana Barosu üyeleri, Yüreğir ilçesindeki yeni adliye önünde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nde iyileştirme talebiyle eylem düzenledi.

Eylemde konuşan Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, tarifedeki ücretlerin ekonomik gelişmelerle bağdaşmadığını savundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleriyle 4-5 Haziran'da Ankara'da yapılan toplantıda hazırlanan yeni ücret tarifesinin, Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine rağmen hala uygulanmadığını dile getiren Gökayaz, "Bugün TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesi'nin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecek. Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez. AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. AAÜT ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz etmektedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapan grup dağıldı.