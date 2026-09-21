Adana'da 5 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 'Tehlike bitmiş değildir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de deprem meydana geldi.

İlk verilerde büyüklüğü 4.2 olarak belirtilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK DUYURDU

AFAD, depremin ardından yaptığı açıklamada ise Saimbeyli merkezli sarsıntının büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Depremin Adana ile birlikte Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

OSMAN BEKTAŞ'TAN UYARI GELDİ

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bektaş, Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023'ten bu yana devam ettiğine dikkat çekerek özellikle Savrun Fayı'nın mevcut durumunun ayrıntılı şekilde bilinmediğini ifade etti.

SAVRUN FAYI İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bektaş'ın değerlendirmesine göre 2023 yılında Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylarda kırılmalar meydana gelirken, bloğun batı sınırındaki Savrun Fayı'nın kırılmadan kaldığı belirtiliyor.

Bektaş, Saimbeyli çevresindeki depremlerin ise 2023'ten bu yana bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Bektaş, Savrun Fayı'nın ne kadar kilitli olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023 den beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor." dedi.

"BÜYÜK DEPREM OLACAK" DEMEK DE DOĞRU DEĞİL

Prof. Dr. Osman Bektaş, değerlendirmesinde mevcut bilgiler ışığında Adana için kesin bir deprem öngörüsünde bulunulamayacağını belirtti.

Fayın mekanik özellikleri yeterince bilinmeden "büyük deprem olacak" denilmesinin de "tehlike geçti" şeklinde bir sonuca varılmasının da doğru olmadığını ifade etti.