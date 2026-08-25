Adana’da akılalmaz cinayet... Evde arkadaşlarını katlettiler, cinayeti unutup 112'yi aradılar!

Adana’da aynı evde yaşayan 3 kişinin birlikte alkol aldığı sırada başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Emrah Kocaoğlu (33), çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi.

Olayın ardından evden ayrılmadıkları öne sürülen Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24), kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Adana’nın merkez ilçelerinden birinde meydana geldi.

İddiaya göre Kocaoğlu, ev arkadaşları Tamer İ. ve Mehmet S. ile birlikte alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaoğlu bıçak darbeleriyle ağır yaralandı ve koltuğa yığıldı.

BIÇAĞI PENCEREDEN ATTILAR

Tamer İ. ile Mehmet S.’nin olayda kullanılan bıçağı pencereden dışarı attığı öne sürüldü. İki şüphelinin, kanlar içinde kalan Kocaoğlu’nun bulunduğu evde bir süre daha kaldıkları ve alkol almaya devam ettikleri iddia edildi.

KİLİTLİ KALINCA 112’Yİ ARADILAR

Bir süre sonra evden çıkmak isteyen şüpheliler, anahtarı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak eve girmesinin ardından sağlık ekipleri Kocaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KANLI BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada apartmanın bahçesinde üzerinde kan lekeleri bulunan bir bıçak bulundu.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak muhafaza altına alınırken, Tamer İ. ve Mehmet S. gözaltına alındı.

CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde birlikte alkol aldıklarını kabul ettikleri ancak tartışmanın neden çıktığını hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kocaoğlu’nu kendilerinin bıçaklamadığını öne süren iki şüphelinin cinayetle ilgili birbirlerini suçladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İ. ve Mehmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçak ise kriminal inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.