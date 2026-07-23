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Adana'da akılalmaz hırsızlık: Bali tatilindeyken 1,6 milyon liralık 'tiny house'u çalındı

Adana'da akılalmaz hırsızlık: Bali tatilindeyken 1,6 milyon liralık 'tiny house'u çalındı

23.07.2026 13:16:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da akılalmaz hırsızlık: Bali tatilindeyken 1,6 milyon liralık 'tiny house'u çalındı

Adana’da özel bir kreşte öğretmenlik yapan Burcu Güven’in yurt dışı tatilinde olduğu sırada Seyhan ilçesindeki boş arazide bulunan 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u çalındı. Tatilini yarıda keserek kente dönen ve emniyete başvurarak şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

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Adana'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki ‘tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki ‘tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi. Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin TL'ye hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

İlgili Konular: #Tiny house