Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da erkek dehşeti: Apartman bahçesinde kadını darbetti

Adana'da erkek dehşeti: Apartman bahçesinde kadını darbetti

20.08.2026 10:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana'da erkek dehşeti: Apartman bahçesinde kadını darbetti

Adana'da bir kişi, tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, apartman bahçesinde tartıştığı kadını darbetti.

Şüpheli, elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp, tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti.

Image

Yere düşen kadını döven şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #Adana #darp

İlgili Haberler

Belek’te plajda başörtülü kadınları hedef alan görüntülere soruşturma
Belek’te plajda başörtülü kadınları hedef alan görüntülere soruşturma Antalya’nın Serik ilçesinde halk plajında başörtülü kadınları izinsiz görüntüleyerek hakaret içerikli ifadeler kullanan kişilerin sosyal medya paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin 14 Ağustos’ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığı belirlendi.
Kayseri’de Selin Gökhan cinayeti protesto edildi: 'Kadın cinayetlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz'
Kayseri’de Selin Gökhan cinayeti protesto edildi: 'Kadın cinayetlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz' Kayseri Kadın Platformu, otel odasında bıçaklandıktan sonra 5. kattan atılan 28 yaşındaki Selin Gökhan’ın öldürülmesini protesto etti. Platform, etkin soruşturma ve cezasızlık algısına karşı adalet çağrısı yaptı.
Kentsel dönüşüme girecek binada 81 yaşındaki kadının evi kundaklandı
Kentsel dönüşüme girecek binada 81 yaşındaki kadının evi kundaklandı Avcılar'da kentsel dönüşüme girecek 5 katlı binanın giriş katında yaşayan demans hastası Güner Saraç’ın (81) evinde yangın çıktı. Saraç’ın yeğenleri, eşyaları boşaltmak için eve geldiklerinde dairenin yandığını fark etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.