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Adana'da erkek şiddeti: Kadını sopayla dövdü, saçından sürükledi!

Adana'da erkek şiddeti: Kadını sopayla dövdü, saçından sürükledi!

14.09.2026 11:33:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da erkek şiddeti: Kadını sopayla dövdü, saçından sürükledi!

Adana’nın Sarıçam ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir erkek, balkonda tartışma yaşadığı kadını sopayla dakikalarca dövdü. Şahıs, şiddet sırasında çarşafla kendini korumaya çalışan kadını daha sonra saçından sürükleyerek odaya götürdü.
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Adana'da bir erkek, balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir erkek ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı.

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SOPAYLA VURDU!

Büyüyen tartışmada erkek, kadını sopayla dövdü. Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Kadına defalarca sopayla vuran erkek, daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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