Adana'da feci kaza: Eski belediye başkanının yeğeni hayatını kaybetti

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın yeğeni hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-750 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 01 SC 813 plakalı otomobil, çalıştığı iş yerine girmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Ecvet Enes Çay (24) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Ecvet Enes Çay ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ecvet Enes Çay’ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çay’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Ecvet Enes Çay’ın önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın yeğeni olduğu öğrenildi.