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Adana'da feci kaza: Yaya üst geçidinden düşen kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adana'da feci kaza: Yaya üst geçidinden düşen kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

15.09.2026 16:19:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da feci kaza: Yaya üst geçidinden düşen kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaya üst geçidinden caddeye düşen 33 yaşındaki Mert Dalkılıç, seyir halindeki bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede inceleme yapılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Adana’da yaya üst geçidinden düştükten sonra caddede seyir halindeki minibüsün çarptığı Mert Dalkılıç (33), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç, bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç’a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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