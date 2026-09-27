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Adana’da feci kaza... Yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Adana’da feci kaza... Yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: Çok sayıda yaralı var!

27.09.2026 09:03:00
Güncellenme:
AA
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Adana’da feci kaza... Yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Merkez Seyhan ilçesinde yolcu otobüsünün tabela direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

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Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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