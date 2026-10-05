Adana’da iki farklı noktaya yıldırım düştü: Elektrik direği ve apartmana isabet etti

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YILDIRIM ELEKTRİK DİREĞİNE İSABET ETTİ

Çanaklı Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Direğin zarar görmesi nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

ÇATIDAN KOPAN TUĞLALAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’ndeki bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan tuğla parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.