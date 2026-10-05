Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana’da iki farklı noktaya yıldırım düştü: Elektrik direği ve apartmana isabet etti

Adana’da iki farklı noktaya yıldırım düştü: Elektrik direği ve apartmana isabet etti

5.10.2026 09:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana’da iki farklı noktaya yıldırım düştü: Elektrik direği ve apartmana isabet etti

Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak ve şiddetli fırtına sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Elektrik direği ile bir apartmanın zarar gördüğü olaylarda, çatıdan kopan tuğlaların üzerine düştüğü 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YILDIRIM ELEKTRİK DİREĞİNE İSABET ETTİ

Çanaklı Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Direğin zarar görmesi nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Image

ÇATIDAN KOPAN TUĞLALAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’ndeki bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan tuğla parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İlgili Konular: #Adana #Yıldırım