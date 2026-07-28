Adana'da kadın cinayeti... Dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Kızının sesiyle kapıyı açtırmış!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çarşı ve mahalle bekçisi H.E.K.'ye ilişkin soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına göre şüphelinin, kızını bırakma bahanesiyle eve giderek kapının açılmasını sağladığı, evde çıkan arbede sırasında eşini tabancayla vurduğu öne sürüldü.

KAPININ KIZININ SESİYLE AÇILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olay, 26 Temmuz gecesi Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan Hatice Mine K. ile çarşı ve mahalle bekçisi H.E.K. arasında boşanma süreci devam ediyordu.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre H.E.K.'nin, 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve gittiği, kapının kızının seslenmesi üzerine açıldığı öne sürüldü.

CİNAYETİN ARDINDAN ÇOCUĞUNU ABLASINA BIRAKMIŞ

İddiaya göre eve girdikten sonra eşiyle salonda boğuşan şüpheli, Hatice Mine K.'nin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra başına ateş etti.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre H.E.K., olayın ardından kızını yanına alarak ablasının evine bıraktı, ardından saklandığı adrese geçti. Şüpheli, polis ekiplerince yaklaşık 30 dakika sonra yakalanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtilen H.E.K.'nin, "Eşimi seviyordum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.