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Adana'da kadın cinayeti: Uykusunda tabancayla katletti!

Adana'da kadın cinayeti: Uykusunda tabancayla katletti!

25.07.2026 07:54:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da kadın cinayeti: Uykusunda tabancayla katletti!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde H.K., boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine K.’yi uyuduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalandı.
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Adana’da boşanma aşamasındaki bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından evinde öldürüldü. İddiaya göre H.K., uyuyan Hatice Mine K.’nin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra başına ateş etti. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kısa sürede gözaltına alındı.

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UYUDUĞU SIRADA SALDIRDI

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 40 yaşındaki Hatice Mine K., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.’den boşanma kararı aldı. H.K.’nın vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Hatice Mine K.’nın boşanma kararını sürdürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde eve gelen H.K.’nın, uyuyan eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ettiği öne sürüldü.

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OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan H.K.’nın yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #Adana #Cinayet

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