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Adana'da ofisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da ofisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

21.09.2026 16:07:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da ofisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da Cevdet Abay (63) iş yerindeki ofisinde kasığından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
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Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki buğday ve mısır alım-satımı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cevdet Abay, iddiaya göre, ofisinde oturduğu sırada silah sesi duyuldu.

Ofise giren çalışanları, Abay'ı kasığından tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ofiste bulundu. Olayı duyup, iş yerine gelen Abay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından Abay'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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