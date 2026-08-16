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Adana'da sağanak ve rüzgar esareti: Yollar göle döndü, çatılar uçtu

Adana'da sağanak ve rüzgar esareti: Yollar göle döndü, çatılar uçtu

16.08.2026 15:46:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da sağanak ve rüzgar esareti: Yollar göle döndü, çatılar uçtu

Adana'da aniden bastıran sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu.

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Kentte saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırarak etkili oldu. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki tren hattı köprüsünün altındaki yolu su bastı. Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı yolu ulaşıma kapattı.

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"SESTEN ÇOK KORKTUM"

Ayrıca Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü.

Gürültüyle paniğe kapılan mahalleli Osman Ünal (40), "Büyük bir ses duydum. Önce bizim evin çatısı uçtu zannettim. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin üzerinde bir çatı olduğunu gördüm. Çıkan sesten çok korktum" dedi.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, mahalledeki elektrik akımını keserek tellerin onarımı için çalışma başlattı.

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