Adana'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: Yaralı var

Fevzipaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.