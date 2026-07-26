Adana’da seyir tepesinde dehşet... 1’i kadın 3 kişi öldürüldü

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde gece saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; araçla Rüzgarlı Tepe mevkiine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A.’nın (28) silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre; kadının dışarıda 2 erkeğin ise araç içerisinde vurulduğu olaydan sonra şüpheli geldiği araçla bölgeden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.