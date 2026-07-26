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Adana’da seyir tepesinde dehşet... 1’i kadın 3 kişi öldürüldü

Adana’da seyir tepesinde dehşet... 1’i kadın 3 kişi öldürüldü

26.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
DHA
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Adana’da seyir tepesinde dehşet... 1’i kadın 3 kişi öldürüldü

Çukurova ilçesinde yurttaşların araçlarla manzara izlemek üzere geldiği Rüzgarlı Tepe mevkiinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra üzerinde tabanca ile yakalanan şüpheli Osman A., gözaltına alındı.

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Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde gece saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; araçla Rüzgarlı Tepe mevkiine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A.’nın (28) silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre; kadının dışarıda 2 erkeğin ise araç içerisinde vurulduğu olaydan sonra şüpheli geldiği araçla bölgeden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Konular: #Adana #ölü #silahlı saldırı

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