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Adana'da sır olay: Kayıptı, boş arsada cansız bedeni bulundu

Adana'da sır olay: Kayıptı, boş arsada cansız bedeni bulundu

20.09.2026 11:38:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da sır olay: Kayıptı, boş arsada cansız bedeni bulundu

Adana'da bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun'un (35), boş arsada cansız bedeni bulundu.
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Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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