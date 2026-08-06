Adana'da trafikte tartıştığı sürücüye testereyle saldıran şahıs kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.H.Ş. (40), oto yıkamadan çıkan bir araca yol verdi. Bu sırada M.A.K.'nin kullandığı otomobil geri manevra yaparak yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen sürücü, aracın hareket etmemesi üzerine korna çaldı. Bunun ardından iki sürücü arasında tartışma yaşandı. M.A.K., araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çıkan arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücü dudağından yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K.'nin aracının bagajından aldığı testereyle yeniden saldırıya geçtiği, ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı iddia edildi. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden yaralı A.H.Ş., M.A.K'nın kendisini darbedip tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. M.A.K. de, A.H.Ş.'nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.