Adana'da uyuşturucu deposuna operasyon: 100 kilogram esrar ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, yapılan çalışmaların ardından belirlenen depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
DEDEKTÖR KÖPEĞİ UYUŞTURUCUNUN SAKLANDIĞI ODAYI BULDU
Depoda dedektör köpeğiyle yapılan aramada, uyuşturucu maddenin saklandığı oda tespit edildi.
Odaya giren ekipler, bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirdi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.