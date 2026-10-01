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Adana'da uyuşturucu deposuna operasyon: 100 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu deposuna operasyon: 100 kilogram esrar ele geçirildi

1.10.2026 09:26:00
Güncellenme:
İHA
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Adana'da uyuşturucu deposuna operasyon: 100 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, bavulların içerisine gizlenmiş 100 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından belirlenen depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DEDEKTÖR KÖPEĞİ UYUŞTURUCUNUN SAKLANDIĞI ODAYI BULDU

Depoda dedektör köpeğiyle yapılan aramada, uyuşturucu maddenin saklandığı oda tespit edildi.

Odaya giren ekipler, bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Adana #Operasyon #esrar

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