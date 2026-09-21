Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Peki, Adana fay hatları nereden geçiyor? Adana'da deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI?

Adana ve çevresi, aktif tektonik hareketlerin etkili olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 2026 yılında yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası, Türkiye genelindeki diri fayların güncel konumlarını gösteriyor. MTA’nın haritası, Adana çevresindeki aktif fay sistemlerinin incelenmesinde temel kaynaklardan biri olarak kullanılıyor.

Adana’nın deprem tehlikesi yalnızca kent sınırları içerisindeki faylarla sınırlı değil. Çevre bölgelerde bulunan aktif fay sistemleri de meydana gelebilecek depremler nedeniyle Adana ve Çukurova bölgesini etkileyebiliyor.

Adana İl Afet Risk Azaltma Planı’nda da kentin aktif deprem kuşaklarından birinde bulunduğu belirtiliyor. Raporda özellikle Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; mevcut yapı stoku ve fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle deprem afetinden zarar görebilecek ilçeler arasında değerlendiriliyor.

ADANA’DA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?

Adana İl AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda bazı ilçeler, faylara yakınlık ve mevcut yapı stoku açısından özellikle dikkat çekiyor.

Raporda Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin deprem açısından muhtemel zarar görebilecek bölgeler arasında bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu durum, söz konusu ilçelerdeki bütün mahallelerin veya binaların aynı seviyede risk taşıdığı anlamına gelmiyor.

Deprem riskinin belirlenmesinde yalnızca fay hattına uzaklık değil; zeminin özellikleri, yapıların dayanıklılığı, bina yaşı, yapılaşma koşulları ve yerel zemin etkileri de dikkate alınıyor.