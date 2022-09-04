Adana'da ağaçlık alanda yangın!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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