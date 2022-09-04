Adana'da ağaçlık alanda yangın!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
04 Eylül 2022 Pazar, 16:17
Adana'da ağaçlık alanda yangın!
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Adana Yangın ağaç

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