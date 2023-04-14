Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adana'da bir kişi evindeki sandalyede ölü bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İsa Keklik'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, İsa Keklik'in evinin açılması için çilingir çağırdı.
Eve giren ekipler, Keklik'i sandalyede hareketsiz yatar halde buldu.
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Keklik'in öldüğü belirlendi.
Yapılan çalışmaların ardından Keklik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.
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