Adana'da çocuğunu kemerle döven baba serbest bırakıldı!
Kozan'da oğlunu kemerle döven baba, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede serbest kaldı. Babanın çocuğu dövdüğü anlar ise saniye saniye görüntülenmişti.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde A.G. (42) adlı şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü anlar saniye saniye görüntülendi.
ÇOCUK İLE ANNE DEVLET KORUMASINA ALINDI!
Kayıtlarda kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı anlar da görüntülendi. Bu görüntüler üzerine baba A.G.’nin 2 gün önce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest kaldığı öğrenildi.
Bu arada, çocuk ve anne devlet korumasına alındı. İşkenceci babanın çocuğun yanı sıra evli olduğu kadını da sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı belirtildi.
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