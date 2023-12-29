Adana'da çocuğunu kemerle döven baba serbest bırakıldı!

Kozan'da oğlunu kemerle döven baba, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede serbest kaldı. Babanın çocuğu dövdüğü anlar ise saniye saniye görüntülenmişti.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:59
Adana'da çocuğunu kemerle döven baba serbest bırakıldı!
Abone Ol google-news

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde A.G. (42) adlı şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

ÇOCUK İLE ANNE DEVLET KORUMASINA ALINDI!

Kayıtlarda kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı anlar da görüntülendi. Bu görüntüler üzerine baba A.G.’nin 2 gün önce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest kaldığı öğrenildi.

Bu arada, çocuk ve anne devlet korumasına alındı. İşkenceci babanın çocuğun yanı sıra evli olduğu kadını da sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı belirtildi.


Adana Baba dayak dövme işkence Kemer Çocuk

İlgili Haberler

Kavga anları kamerada: Yerdeyken tekmeleyip kemerle darbettiler!

Kavga anları kamerada: Yerdeyken tekmeleyip kemerle darbettiler!
Bursa'da erkek şiddeti: Tartıştığı kadını kemerle darbetti!

Bursa'da erkek şiddeti: Tartıştığı kadını kemerle darbetti!
Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta çalışma' cezası

Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta çalışma' cezası

En Çok Okunan Haberler