Adana'da erkek öğrenci yurdunda dehşet: Güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:35

Güncelleme: 07.06.2023 - 07:35

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde, gece yarısı güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.