Adana'da 'fuhuş şebekesi' operasyonu... Şifreleri deşifre oldu: 'Karpuz tarlasında bekliyorum'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:23

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

“KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM”

Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K., Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için “arkadaşım” dediği öğrenildi.

Fuhuş şebekesinde, İ.G. ve E.Ş.'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.