Adana'da 'fuhuş şebekesi' operasyonu... Şifreleri deşifre oldu: 'Karpuz tarlasında bekliyorum'
Adana’da, VIP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.
Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.
“KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM”
Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K., Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için “arkadaşım” dediği öğrenildi.
Fuhuş şebekesinde, İ.G. ve E.Ş.'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi