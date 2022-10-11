Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı kararı

11 Ekim 2022 Salı, 06:20

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.