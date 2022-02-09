Adana'da IŞİD'e şafak baskını
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü IŞİD'in eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, bugün sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese şafak baskını yapıldı.
Demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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