Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta kaldırım üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen erkeğin öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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