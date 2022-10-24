Adana'da mesaj attığı kızın abileri, suratını jiletle kesti
Adana’da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiye darp edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.
Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı. Genç tekme tokat darp edildi.
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