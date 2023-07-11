Adana'da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:40
Adana'da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde Akgedik mevkiinde saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. 

Yangını gören yurttaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. 

Yangına iki helikopter ve iki uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı. 

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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