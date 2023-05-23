2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 10 gözaltı

Adana Siber Polisi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:40
Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 10 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda mağduru, halk arasında ‘sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon başlattı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1’i kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabı kartı, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Adana Operasyon

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Jandarma'dan 'sahte parfüm' operasyonu

Jandarma'dan 'sahte parfüm' operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

En Çok Okunan Haberler