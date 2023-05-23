Adana'da 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 10 gözaltı
Adana Siber Polisi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda mağduru, halk arasında ‘sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon başlattı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1’i kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabı kartı, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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