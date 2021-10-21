Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.

AA
21 Ekim 2021 Perşembe, 09:55
Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T'yi (36) takibe aldı.

S.T'nin, sürücü A.Y. (20) yönetimindeki taksiye bindiğini fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu satın aldığını değerlendirdiği sürücüyü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda müşteri S.T'nin çorabına gizlenmiş 4 pakette 5,56 gram eroin buldu.

POLİS GÖZALTINA ALDI, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Bunun üzerine S.T. ve taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

S.T, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Müşterisinin verdiği 260 lira ile uyuşturucu aldığı iddia edilen sürücü A.Y. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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