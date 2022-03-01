Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yük treninin vagonu raydan çıktı. Ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.

AA
01 Mart 2022 Salı, 13:14
Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Mersin-Kayseri seferini yapan yük treninin bir vagonu, Karaisalı ilçesi Hacıkırı İstasyonu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığını bildirdi.


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