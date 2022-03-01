Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yük treninin vagonu raydan çıktı. Ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Mersin-Kayseri seferini yapan yük treninin bir vagonu, Karaisalı ilçesi Hacıkırı İstasyonu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.
Yetkililer, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığını bildirdi.
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