Adana'daki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Annesini 'alkol' tartışmasında başından vurup öldürmüş

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:47

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:47

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde, önceki gün saat 21.00 sıralarında, B.A. ve annesi Mine A., evde tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Bu sırada B.A., tabancayla annesine doğru ateş açtı.

MERMİ ANNESİNİN BAŞINA İSABET ETTİ

B.A.’nın dayısı Kadir A. (36), araya girmek istese de başaramadı. B.A.’nın tabancasından çıkan mermiler annesinin başına, dayısının ise sağ eline isabet etti. B.A., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Mine A. ve kardeşi Kadir D., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., tedavi sonrası taburcu edildi.

KURTARILAMADI

Kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mine A.’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu olaydan 2 saat sonra B.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan B.A., Emniyet'e götürüldü.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

B.A.’nın, olaydan önce eve alkollü geldiği, annesinin bu duruma tepki göstermesinden dolayı aralarında tartışma çıktığı ve gencin tabancayla Mine A.'ya ve dayısına ateş açtığı öğrenildi.

B.A.’nın sorgusu sürerken, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Mine A.’nın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Mine A.’nın cenazesi, defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.