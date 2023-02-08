Adana'dan acı haber... 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'dan acı haber geldi. Zamanla yarışan ekipler, depremde yıkılan 12 katlı binadan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu illerden biri de Adana oldu.
Adana’da 12 katlı binadan 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.
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