Adana'dan acı haber... 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu illerden biri de Adana oldu.

Adana’da 12 katlı binadan 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.