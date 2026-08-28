ADD, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti: ‘Son Kemalist can vermeden, bu vatana el süremeyecekler’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi ve yurt genelindeki 100’ü aşkın şube üyesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bugün Anıtkabir’i ziyaret etti.

ADD’li yurttaşlar Aslanlı Yol’da yürüdü. Ardından ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt mozoleye çelenk bıraktı.

‘ATATÜRK CUMHURİYETİ’NE ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’

Bozkurt ardından Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Şeref Defteri’ne şu ifadeler yazıldı:

“Dehanız ve dirayetli komutanlığınızla kazanılan büyük zafer ile vatanımızı bağımsızlığa, milletimizi özgürlüğe kavuşturduğunuz kutlu günün 104. yıl dönümünde huzurunuzdayız. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığınız Kurtuluş Savaşı; milletimizin önderliğinizde kadını, erkeği ve çocuğuyla verdiği topyekûn mücadele ile 3 yıl 3 ay 12 gün sonra zaferle taçlanıyor, izleyen 10 günde de İzmir’e ulaşan Türk Ordusu ezelden beri hür yaşamış Türk Ulusunun şanlı adını tarihte altın harflerle yazdırıyordu. İşgalci yedi düveli hain işbirlikçileri ile birlikte denize döken bu büyük zaferle emperyalistlerin çizdiği harita da, Osmanlı’ya kabul ettirdikleri esaret ve zillet belgesi Sevr Antlaşması da tarihin çöplüğüne atılıyor, Lozan’ın ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin yolu açılıyordu. 30 Ağustos zaferimizin 104. yıl dönümünde de Atatürkçü Düşünce Derneği; Kemalizm’in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak milletimizle birlikte yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır. Söz veriyoruz.”

İNÖNÜ DE ZİYARET EDİLDİ

Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından Bozkurt ve ADD’liler 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Anıtkabir’deki gömütünü de ziyaret ederek, İnönü’ye şükranlarını sundu. Bozkurt, İnönü’nün gömütünün önünde konuşarak; “Hangi yasayı getirirlerse getirsinler; son Kemalist can vermeden, bu vatana el süremeyecekler” dedi.