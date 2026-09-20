ADD Beşiktaş, yıllardır kapalı olan Mustafa Kemal Müzesi’nin önünde eylem yaptı: 'Bu müze neden kapalı?'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş şubesi, Akaretler’de bulunan ve yıllardır kapalı bulunan Mustafa Kemal Müzesi önünde dün basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan ADD Beşiktaş Şube Başkanı İlhan Gülek, “En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim, içinde Atatürk olan her şeyi koruyacağız, yaşatacağız. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk ilkelerini, Atatürk Devrimi’ni yaşatacağız. Atatürk’ün mirasını, adını, evlerini, müzelerini, heykellerini, büstlerini koruyacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği bu nedenle kuruldu, bu nedenle mücadeleyi sürdürüyor, sürdürecek” dedi.

‘YENİ TUZAKLAR KURULUYOR’

Yapılanların da yapılmak istenenlerin de farkında olduklarını belirten Gülek, “Atatürk’ü, ve Atatürkçüleri, ulusalcıları ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) önünde engel olarak görenlerin, işbirlikçilerin adım adım yaptıklarını görüyoruz. Onun ilkelerini yok sayanlar, üniter devletimizi parçalamaya, Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar, hızlarını alamadılar. Yasalar çıkarıyorlar, ülkemize yeni tuzaklar kuruyorlar” tespitinde bulundu.

Gülek, “Atatürk’ün adını hava alanlarından, stadyumlardan, kültür merkezlerinden, caddelerden sildiler. Onun sembollerini, heykellerini, müzelerini, evlerini kapatmak, yok etmek istiyorlar. Hatta, onun adını ders kitaplarından bile kaldırmaya çalışıyorlar” diyen Gülek, “Tüm bu bildiklerinizi İstanbul’dan birkaç örnekle daha somut hale getirelim: Taksim Cumhuriyet Anıtı, polis bariyerleriyle çevrili, kapalı. Florya Deniz Köşkü bitmeyen bir tadilatta, kapalı! Galatasaray’daki 50. Yıl Cumhuriyet Anıtı polis bariyerleriyle çevrili, kapalı” anımsatmasında bulundu.

‘SORULARIMIZ YANITSIZ KALDI’

Önünde basın açıklamasında bulunulan Mustafa Kemal Müzesi’nin de hiçbir açıklama yapılmadan yıllardır kapalı olduğunu söyleyen Gülek, “Atatürk’ün, ailesinin yaşadığı, tarihimizde önemli bir yeri olan bu evin, müzenin neden kapalı olduğuna dair, Kültür Bakanlığı’na, Vakıflar Müdürlüğü’ne sorduğumuz sorular, CİMER’e yaptığımız şikâyetler cevapsız kaldı. Görüşme isteğimiz kabul edilmedi, herhangi bir açıklama da yapılmadı” dedi.

Gülek sözlerine şöyle devam etti: “Bir de buradan soruyoruz: Bu müze neden kapalı? Neden açmıyorsunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Daha açık soralım: Sahi, neden korkuyorsunuz? Size söylüyoruz: Şunu bilin ki, alicengiz oyunlarına, oldubittilere, kapkaçlara izin vermeyeceğiz! Özelde bu müze yeniden açılana, genelde Atatürk Cumhuriyeti yeniden kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sesimizi her gün daha çok yükselteceğiz. Çünkü biz, dinlenmemek üzere yola çıkanlar ve yorulmayanlarız. Çünkü biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Çünkü biz, bağımsızlık uğruna al kanlara boyanmayı göze alanlarız. Yaşasın tam bağımsız, demokratik Atatürk Cumhuriyeti!”