AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını belirterek yakın koruma talebinde bulundu. Peki, Adem Korkmaz kimdir? AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz kaç yaşında, nereli?

ADEM KORKMAZ KİMDİR?

Adem Korkmaz 15 Aralık 1971 yılında Burdur'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ağlasun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi'nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doçent oldu ve aynı üniversitede 2013 yılında profesör unvanını aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ağlasun Meslek Yüksekokulu ile Aksu Meslek Yüksekokulu'nun müdürlüklerini yaptı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2015-2023 yılları arasında rektörlük görevini yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin XXVIII. Dönem Burdur milletvekili oldu.

15 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. 13 Mart 2023 tarihinde istifa ederek rektörlük görevini sonlandırdı.

ADEM KORKMAZ'IN ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Fransızca bilen Korkmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.