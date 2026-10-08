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Adı fon iddialarıyla anılmıştı... Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan ilk açıklama

Adı fon iddialarıyla anılmıştı... Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan ilk açıklama

8.10.2026 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adı fon iddialarıyla anılmıştı... Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan ilk açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının fon skandalına isminin karışmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından verdi.
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fon vurgunundan 830 milyon liralık işlem yaptığını iddia etmişti.

Mahinur Göktaş Özdemir konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş'ın yanıtı şu şekilde oldu:

"YALAN VE İFTİRADIR"

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur.

"İSİM BENZERLİĞİNİ KULLANIP..."

Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

"TÜM HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAKTIR"

Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!"

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