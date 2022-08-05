Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı!

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:34

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'daki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde, yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği ‘Oscar’ ile arama yaptı.

PAKETLENMİŞ 48 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

'Oscar', M.C.G.’nin Diyarbakır’dan kendisi adına gönderdiği 2 koliye tepki verdi. Kolileri açan ekipler, paketlenmiş 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Mersin’deki adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

KENDİSİNE AİT ÇIKTI

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında M.C.G.’yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.C.G., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Adana’da almak için kargoladığını söyledi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.