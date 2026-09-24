Adınıza kayıtlı mobil hatlar nasıl sorgulanır? Tanımadığınız hat çıkarsa ne yapmalısınız?

ADINIZA KAYITLI MOBİL HATLAR NASIL SORGULANIR? Adınıza kayıtlı aktif mobil hatları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için şu adımlar takip edilebilir: e-Devlet'e giriş yapın.

Arama bölümüne “Mobil Hat Sorgulama” yazın.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ilgili hizmetini açın.

Kimlik doğrulamasının ardından üzerinize kayıtlı mobil hatları görüntüleyin.

Listede yer alan numaraları kontrol ederek size ait olmayan bir hat bulunup bulunmadığına bakın.

TANIMADIĞINIZ BİR HAT ÇIKARSA NE YAPMALISINIZ? Sorgulama sonucunda adınıza kayıtlı ancak kullanmadığınız veya tanımadığınız bir mobil hat görürseniz öncelikle ilgili GSM operatörüyle iletişime geçerek hattın kayıt ve abonelik bilgilerinin incelenmesini isteyebilirsiniz. Hattın bilg dışında açıldığını düşünüyorsanız, işlemin nasıl gerçekleştirildiğinin araştırılması ve gerekli itirazın yapılması için operatöre başvurmanız önem taşıyor. Gerekli durumlarda BTK Tüketici Şikâyet Bildirim Sistemi üzerinden de başvuru yapılabiliyor.