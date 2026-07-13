Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 TUTUKLAMA
Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 5 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.