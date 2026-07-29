Adıyaman'da ormanı yakan şüpheli tutuklandı

Geçen pazar günü Adıyaman- Kahta kara yolunun 10’uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.