AKP Adıyaman Milletvekili adayı Resul Kurt kimdir? Resul Kurt kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:51

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:55

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Yurttaşlar, Adıyaman Milletvekili adayı Resul Kurt'un kim olduğunu araştırıyor. Peki, Adıyaman Milletvekili adayı Resul Kurt kimdir? Resul Kurt hangi partiden milletvekili adayı oldu?

RESUL KURT KİMDİR?

Adıyaman’da 1971 yılında doğan Doç. Dr. Resul Kurt Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Bölümü’nde 1992 yılında tamamlayan Resul Kurt, yüksek lisansını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Programı’nda tamamladı.

Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Programı’nda 2010 yılında tamamlayan Resul Kurt, 2017 yılında İstinye Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda görev almış ve 2018 yılında Doçentliğini almıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi SMYO ve BSYO’nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörlüğü görevini yürüttü. İş güvenliği uzmanı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekilliği, İstanbul Siyasal Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Kızılay ve Deniz Feneri'nde yönetim kurulu üyeliği ve insani yardım gönüllüsü olarak görev yaptı. TÜRES Genel Başkan Baş Danışmanıdır.

RESUL KURT HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Resul Kurt, AKP Adıyaman Milletvekili adayı oldu.