Adıyaman yaralarını İzmir’in desteğiyle sarıyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:54

Güncelleme: 05.02.2025 - 16:54

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı bir dizi program düzenlendi. Adıyaman’da deprem şehitliği, belediye ve valilik ziyaretleriyle başlayan program kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi’nin iş birliğiyle Eskisaray’daki Mimar Sinan Kültür Parkı’nın yenilenmesi, alanda yıkılan nikah salonunun yeniden inşa edilmesi ve çok amaçlı salonların yapılması için hazırlanan projenin temel atma töreni de düzenlendi. Afetin yaşandığı ilk günden başlayarak deprem bölgesinde yaraları saran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu adımla birlikte bir kez daha bölge halkına yardım elini uzatmış oldu.

KARANFİL BIRAKTILAR

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakan CHP heyetini, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yolcu makamında ağırladı. Heyet daha sonra CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş’u ziyaret etti.

Adıyaman programında 6 Şubat deprem şehitleri anısına fidan da dikildi. CHP Lideri Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, diktikleri fidana ilk can suyunu vererek üzerlerine isimlerinin olduğu "Bu fidan 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına dikilmiştir" notunu astı.

“TARİHİN AFFETMEYECEĞİ BİR HATA”

Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah ve Çok Amaçlı Salon’un temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerini Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük acılardan biri olarak tanımlayarak “Birlikte yapmamız gereken işler, almamız gereken dersler var. İktidarın depremde arama kurtarma çalışmalarında zaaf gösterdiğini gördük. Bu, tarihin affetmeyeceği bir hatadır. İktidar, verdiği sözleri de tutmadı. Milletimizin vicdanına havale ediyorum. Depremin üçüncü gününde, insanlar yerin altından seslenirken, analar babalar evlatlarını, eşler birbirlerini enkaz altında elleriyle kazarak kurtarmaya çalışırken Recep Tayyip Erdoğan ‘1 sene sonra yıkılan evlerin tamamını yaparak, sizleri evlerinize kavuşturacağız’ dedi. Birinci yılda yüzde 2,7’sini teslim ettiler. Depremin ikinci yılında kendi verdiği rakamla, 201 bin konut teslim ettiler. Yüzde 37. İkinci yıla geçilmiş, her 100 depremzedenin 63’ü ya konteynerde ya sürgünde” dedi.

“DEPREM BAKANLIĞI KURUN”

Genel Başkan Özel ayrıca Deprem Bakanlığı kurulması teklifinde bulunarak, CHP’li 413 belediye ile devletin ve atanacak bakanın emrine amade olacaklarını söyledi. İktidar partisi mensuplarının CHP’li belediyelerin deprem bölgesine yardım yapmadığı yönündeki açıklamalarına cevap veren Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li belediyelerin afet bölgesine yaptığı hizmetleri tek tek sıraladı.

“ADIYAMANLILARIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA HAZIRIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da konuşmasında, “Depremin ikinci yılındayız. Acılar hala çok taze. Türkiye’nin yaşadığı en kötü olaylardan biriydi. Bütün Türkiye kahroldu. Biz de İzmir’de kahrolduk. Tüm İzmir sabahlara kadar yardım malzemesi toplamaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. O günden bugüne ne yapmamız gerektiğini hep sorduk. Gücümüz yettiğince bugün, yarın ve ondan sonraki her gün Adıyamanlıların her zaman yanında olmaya hazırız. Bunu ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İzmirlileri temsilen söylüyorum. Türkiye’deki tüm CHP’li belediyeler Genel Başkan’ımızın önderliğinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Buradaki yeni tesisin açılışında bulunmak bizler için onur olacak. Tesisi en kısa sürede yapmak için çabalayacağız. Sizleri sevdiğimizi, yüreğimizin burası için attığını unutmayın” diye konuştu.

“ACILARIMIZ TAZE AMA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise “6 Şubat depremlerinin ikinci yılı. Acılarımız taze. Ama biz halkımızla beraber bu yaralarımızı sarıyoruz. Tüm kurumlarımızla güçlü bir dayanışma içindeyiz. Yüreği yanmış Adıyaman halkıyla birlikteyiz. Başaracağız” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Kültür Parkı ve düğün salonlarının yenilenmesiyle ilgili projeden duyduğu memnuniyeti aktaran Tutdere, “Cemil Başkan’la beraber bugün Adıyamanlı gençlerin mutlu anlar yaşayacakları, deprem travmasını geride bırakacakları nikah salonu ve çok amaçlı salonun temelini atacağız. Buradan İzmir halkına kucak dolusu sevgi iletiyoruz. Cemil Başkan’ım inşallah burada ilk nikahı da siz kıyacaksınız, Genel Başkan’ımız da nikah şahidi olacak” dedi.

İZMİR’İN YARDIM ELİ HİÇ GERİ ÇEKİLMEDİ, NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem ve hemen sonrasında Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgesine en hızlı şekilde yardıma koşan belediyelerden biri oldu. Tüm birimleriyle harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren bölgeye arama kurtarma ekipleri, iş makineleri, ihtiyaç malzemeleri ve personel desteği sağladı. Afet bölgesinde konteyner kentler kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, içme suyu hatlarından her türlü altyapı desteğine kadar bölgeden desteğini hiç çekmedi.

Ağır hasar alıp yıkılan Elazığ Zafran Mahallesi’ndeki Atatürk Lisesi binası için de çalışma yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 32 derslikli yeni bir okul binası inşa etmek üzere 20 Şubat 2025 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.