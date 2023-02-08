Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı: Annem nerede?

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında değişen 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkarılan küçük çocuğun ilk sözleri “annem nerede” oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:08
Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı: Annem nerede?
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çöken 5 katlı binanın enkazında kalan aynı aileden 4 çocuk AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı.

Enkazdan ikinci olarak çıkartılan çocuklardan ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuğunun ilk sözleri “annem nerede” oldu.

Peş peşe sağ olarak çıkartılan çocuklar ekipleri sevince boğdu. 16 yaşlarındaki İlay’da ise bulunduğu yerden yarı baygın olarak kurtarıldı.

Sağ olarak kurtarılan çocuklar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.


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