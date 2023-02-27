Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:26
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 19.16 saatinde meydana gelirken derinliği de 7.34 km olarak ölçüldü.

 


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