Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 19.16 saatinde meydana gelirken derinliği de 7.34 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-27
Saat:19:16:45 TSİ
Enlem:37.934 N
Boylam:37.576 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/aBsBWkGtxU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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