Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:50

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yönlendirilen ekipler ve Zonguldak’tan arama kurtarmaya katılan madenciler tarafından Adıyama'da Senem ve Songül Göksu isimli iki kardeş 62 saat sonra enkazdan burnu bile kanamadan çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan iki kardeş tedavileri için Ankara’daki hastanelere sevk edildi.