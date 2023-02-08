Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yönlendirilen ekipler ve Zonguldak’tan arama kurtarmaya katılan madenciler tarafından Adıyama'da Senem ve Songül Göksu isimli iki kardeş 62 saat sonra enkazdan burnu bile kanamadan çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılan iki kardeş tedavileri için Ankara’daki hastanelere sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı