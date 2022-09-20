Adıyaman'da evli olduğu kadını bıçaklayarak öldüren erkeğe 'müebbet hapis'

20 Eylül 2022 Salı, 11:18

Türkiye'nin değişmez gündemi kadın cinayetlerinin son adresi bu kez Adıyaman oldu... Evli olduğu Canan Yıldız'ı bıçakla katleden Mahmut Işık isimli erkek 'müebbet hapis' cezası aldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

'MÜEBBET' KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

18 Ocak'ta Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut Işık, tartıştığı eşi Canan Işık'ı bıçakla ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.